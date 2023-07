To dzieje się z nami, gdy jemy cukinię. Te osoby powinny włączyć ją do diety

Cukinia to królowa polskich stołów w sezonie letnim. Wielu Polaków właśnie w wakacje przyrządza z niej pyszne dania - smażone placki, zupy krem. Popularne są też dania z faszerowaną cukinią. Można ją też zaprawić do słoików.Trzeba zauważyć, że cukinia nie tylko dobrze smakuje, ale ma także wiele wartości odżywczych. Zawiera w sobie witaminy i minerały. Jest też polecana dla osób, które są na diecie. Co dzieje się, gdy jemy cukinię? Zobacz, jaki wpływ na nasz organizm ma cukinia. Wyjaśniamy, jakie witaminy i minerały zawiera oraz kto powinien włączyć ją do swojej diety. Szczegóły w na kolejnych stronach ----->

Pixabay