To dzieje się z organizmem, gdy jemy mandarynki. Te osoby powinny włączyć mandarynki do diety [lista - 5.12.21 r.]

Mandarynki w Polsce są niezwykle popularne, szczególnie jesienią i zimą, ponieważ ich smak i zapach kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Mandarynki są bogate w wiele korzystnych dla zdrowia składników odżywczych. Dodatkowo to przekąska niskokaloryczna (100 g mandarynek dostarcza 53 kcal), zawierająca sporo witamin i minerałów. Mandarynki mają dobroczynny wpływ na nasz organizm. Pomagają w wielu dolegliwościach i warto je jeść. Mandarynki mają pozytywny wpływ na nasz organizm, są skarbnicą witaminy C. Tylko mandarynki spośród wszystkich owoców cytrusowych zawierają nobiletynę - flawonoid, który pomaga zwalczać otyłość, zapobiegać cukrzycy typu 2 i miażdżycy naczyń.Kto szczególnie powinien włączyć mandarynki do swojej diety? Zobacz na kolejnych slajdach >>>>>

pixabay.com