- To jest piękne uczucie - mówi Marta Wieliczko. Grudziądzanka zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Finał wioślarskiej rywalizacji rozegrano, dziś, o g. 3.50 czasu polskiego.

Grudziądzanka Marta Wieliczko płynęła w osadzie z Agnieszką Kobus-Zawojską, Marią Sajdak oraz Katarzyną Zillmann. Na metę dopłynęły jako drugie. Wygrała osada chińska.

-Wszystkie razem robiłyśmy, co mogłyśmy, żeby dogonić kolejne osady. I mogę teraz powiedzieć, że zdobyłyśmy medal naprawdę go zdobywając. I to jest piękne uczucie - mówi Marta Wieliczko.