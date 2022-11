To jest walka o czyste powietrze. Wspierają ją fundusze dla mieszkańców i samorządów

- Dziś nikogo nie trzeba przekonywać ani na tej sali, ani gdybyśmy porozmawiali z mieszkańcami, że bezpieczeństwo energetyczne i ekologia, dbałość o czyste powietrze, trzeba uznać za absolutnie priorytetowe. Ale jest to wynik konsekwentnej polityki prowadzonej od kilka lat przez rząd Prawa i Sprawiedliwości – stwierdził Łukasz Schreiber , minister- członek Rady Ministrów. Jego zdaniem krajobraz Polski już się zmienia, ale sam program będziemy mogli docenić kiedy wszystkie wnioski o dofinansowanie będą już zrealizowane. Minister dodał, że trzeba będzie nadal rozmawiać z samorządami co jeszcze można zrobić dla czystości powietrza i ekologii.

Polacy masowo wymieniają kopciuchy

- W puli są 103 mld złotych, a to oznacza, że takiego programu jeszcze nigdy w historii Polski nie było. Także w Europie, a mówię to odpowiedzialnie, również tak kompleksowego programu, z tak dużym budżetem, nie ma – zapewnił Paweł Mirowski.

Polacy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę kopciuchów, ale co istotniejsze w dzisiejszych czasach, mogą uzyskać bezzwrotne dofinansowanie do 79 tys. zł na docieplenie domu, bo ten element staje się w dobie bardzo wysokich cen nośników energii bardzo ważny. To pomaga zaoszczędzić finanse we własnych gospodarstwach domowych.

Oprócz wymiany kopciucha, warto docieplić dom, bo jeśli przeprowadzimy kompleksową inwestycję, to jesteśmy w stanie zaoszczędzić do 70 procent energii wykorzystywanej do ogrzania domu.