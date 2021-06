To już drugi wyrok na radnego Dzakanowskiego w związku z banerami KOD-u. Musi zapłacić grzywnę

W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie miejskiego radnego Bogdana Dzakanowskiego oskarżonego o kradzież baneru Komitetu Obrony Demokracji.

Sąd uznał radnego za winnego wykroczenia zniszczenia baneru i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 2 tys. zł oraz zobowiązał do naprawienia szkody. Pierwotnie podsądny usłyszał zarzut z artykułu 278 par. 1 kodeksu karnego, za które to przestępstwo grozi od 3 miesięcy go 5 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał jednak, że nie doszło do kradzieży mienia działaczy KOD-u, a "tylko" do zniszczenia mienia.