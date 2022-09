To już ostatnia chwila na dołączenie do akcji „FAJansOWE bistro” we Włocławku Joanna Maciejewska

We Włocławku trwa akcja „FAJansOWE bistro”, skierowana do restauratorów. Lokale gastronomiczne, które chcą do niej dołączyć, na zgłoszenia mają czas jeszcze tylko do poniedziałku 26 września 2022. Na czym polega akcja i w jaki sposób można wziąć w niej udział?