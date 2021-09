We Włocławku trwa konkurs na lokalny produkt. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową Joanna Maciejewska

Włocławski magistrat ogłosił konkurs na „Lokalny produkt” nawiązujący do tradycji i kultury miasta. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji we Włocławku. Nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu potrwa do 4 października. Na zwycięzcę każdej z trzech zaplanowanych edycji konkursu czeka nagroda finansowa w wysokości blisko 30 tysięcy złotych.