Niska woda to jedno, przyczółki - drugie

Podstawową kwestią, za którą trudno winić kogokolwiek, jest to, co zafundowała nam sama natura – mało wody w Wiśle. Ale są także czynniki, za które odpowiadają twórcy przeprawy, a dokładniej jej przyczółków w Solcu Kujawski i znajdującym się na przeciwnym brzegu Czarnowie.

Te zostały zaprojektowane tak, że przy aktualnym stanie Wisły, prom - owszem - może do nich przybić, ale nie ma szans ani na załadowanie samochodów, ani na ich rozładowanie po opuszczanej z promu rampie (rodzaju zwodzonego pomostu). Nawet piesi mieliby problem z bezpiecznym wejściem na pokład i z zejściem na brzeg, bowiem ustawienie rampy w stosunku do nabrzeża byłoby za strome.

Myśli się o dodatkowych rampach

„Od czasu projektowania tej inwestycji przez ekspertów (i opracowań naukowców) poziom Wisły znacznie się obniżył. Trwa analiza, która pozwoli wybrać najlepszy wariant dostosowania przyczółków i promu do kursowania przy jeszcze niższych stanach wody, niż 175 cm. Po rozmowach z ekspertami skłaniamy się do wyposażenia przyczółków w dodatkowe rampy” – odpowiada nam na pytanie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Co prawda zanurzenie tej jednostki pływającej jest niewielkie – około 40 centymetrów, ale dla bezpiecznego pływania potrzebuje wspomnianej wartości - co najmniej 175 centymetrów, zaś do przewożenia samochodów (a tych może wjechać 15 osobowych lub 1 autobus, 2 busy i 6 osobówek) co najmniej dwóch metrów.

ZDW nie planuje natomiast bagrowania (czyli wydobywania piasku z dnia rzeki) przy tak niskich stanach Wisły. Jeśli łachy utrudniałyby istotnie żeglugę, to takie prace zleci się przed rozpoczęciem sezonu. "Flisak" od początku był planowany jako przeprawa okresowa kursująca od marca do października (najpóźniej).