To mało znane zawody, a za to jak płatne! Warto je poznać [lista, zarobki]

- „Za pracę i niebo kupić”, to przysłowie świetnie się wpisuje w specjalizacje na rynku pracy, które są nietypowe, ale pozwalają świetnie zarobić, o ile ktoś jest w danym segmencie specjalistą. To tylko potwierdza tezę, którą powtarzam od lat, że można dobrze zarabiać na wszystkim, o ile wykonuje się swoją pracę z pasją. Jeżeli jest ona naszym punktem wyjścia w szukaniu zajęcia, możemy spodziewać się, że prędzej czy później przyniesie nam to nie tylko satysfakcję, ale i pieniądze. W naszym nowym zestawieniu opisujemy kilka profesji, które wymagają wyjątkowych umiejętności, często lat nauki i praktyki, ale to się opłaca – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.