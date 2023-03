To musisz wiedzieć przed wyjazdem do sanatorium. Ekspertki z NFZ zdradziły nam informacje

Czas oczekiwania na wyjazd, opłaty, możliwość zmiany terminu, obostrzenia - m.in. o to pytali Czytelnicy podczas dyżuru redakcyjnego.

Zobacz wideo: Na pamiątkę złamania szyfru Enigmy, obchodziliśmy Dzień Kryptologii.

Na pytania odpowiadały: Karolina Piechocka z Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego oraz Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Jestem rolnikiem. Czy mogę korzystać z sanatorium z NFZ?

Nie ma znaczenia, czy jest Pani ubezpieczona w ZUS czy w KRUS. Może Pani złożyć skierowanie do NFZ, a czas oczekiwania jest taki sam dla wszystkich i wynosi około 10 miesięcy. Niedługo jadę do sanatorium nad morze. Proszę mi dokładnie wyjaśnić za co płaci NFZ, a za co pacjent , bo słyszałem legendy o dodatkowych opłatach obowiązujących w uzdrowiskach.

Wszystkie zabiegi wynikające ze schorzenia wpisanego w skierowanie do sanatorium i zlecone przez lekarza w uzdrowisku są dla pacjenta bezpłatne. Pacjent ponosi częściową odpłatność związaną z kosztami zakwaterowania i wyżywienia. Zależy ona od sezonu (wyższe opłaty są od 1 maja do 30 września, niższe od 1 października do 30 kwietnia) oraz standardu zajmowanego pokoju. Odpłatność ta wynika z rozporządzenia ministra zdrowia i jest jednakowa we wszystkich sanatoriach w całym kraju mających umowę z NFZ.

Z kolei pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci jest również jest bezpłatny.

Zwolnienie z opłat w sanatorium przysługuje: pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów,

dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 lat, a jeśli kształcą się dalej - do ukończenia 26 lat,

dzieciom z niepełnosprawnością w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku. Narodowy Fundusz Zdrowia nie ponosi kosztów:

przejazdu do sanatorium i z powrotem;

wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;

pobytu opiekuna pacjenta;

dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu opłat, np. opłat klimatycznych;

dodatkowych wynikających z wewnętrznych regulaminów poszczególnych sanatoriów, np. opłaty za TV, parking, suszarkę czy czajnik;

kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe;

częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach.

Czytałem, że skrócił się czas oczekiwania na sanatorium. W naszym regionie wynosi on teraz 10 miesięcy, ale są znajomi z innych części Polski, którzy już wyjechali po 4-5 miesiącach. Ile tak naprawdę trzeba czekać?

W porównaniu do lat ubiegłych trzykrotnie skróciliśmy czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe. Teraz wynosi on zaledwie 10 miesięcy. Na leczenie szpitalne w uzdrowisku czas oczekiwania wynosi 3 miesiące, sanatoryjne leczenie dzieci (od 3. do 7. roku życia z opiekunem) i szpitalne (dzieci od 7. do 18. roku życia) nie ma kolejki.

W każdym województwie czas oczekiwana na leczenie uzdrowiskowe jest inny. Jestem inwalidą, poruszam się na wózku. Czy mogę skorzystać z leczenia uzdrowiskowego?

Poruszanie się na wózku nie wyklucza z leczenia uzdrowiskowego. Jednak pacjent musi być samodzielny i zdolny do samoobsługi , np. samodzielnie może udać się na zabiegi i na posiłki w sanatorium.

Czy jeśli nie będę mógł wyjechać do sanatorium w wyznaczonym przez NFZ terminie, to po odmowie od razu spadnę na koniec kolejki?

Przede wszystkim jeśli nie możemy wyjechać w wyznaczonym przez NFZ terminie, to powinniśmy zwrócić skierowanie do Funduszu, aby np. mógł w tym czasie pojechać inny pacjent. Wraz ze zwrotem skierowania należy napisać prośbę do Narodowego Funduszu Zdrowia o zmianę terminu wyjazdu i podać powód. Można zmienić termin wyjazdu do sanatorium. Musi być to jednak udokumentowane, np. zaświadczenie o wizycie u lekarza, sprawa w sądzie, wykupiony prywatny wcześniej wyjazd itp.

Jeśli pacjent dostał odległy termin wyjazdu, a chce skorzystać szybciej, to może zgłosić się do NFZ i zostanie mu zaproponowany szybszy wyjazd. Jednak niekoniecznie będzie to to samo miejsce.

Chorowałam na nowotwór. Minęło już siedem lat od zakończenia leczenia. Czy mogę wyjechać do sanatorium z NFZ?

Osoba po przebytej chorobie nowotworowej może ubiegać się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Trzeba pamiętać jednak, że od razu nie można składać wniosku. Okres karencji wynosi od roku do 5 lat od zakończenia leczenia - w zależności od rodzaju nowotworu.

Jestem kombatantem. Jak długo muszę czekać na wyjazd do sanatorium?

Jako kombatanta nie obowiązuje Pani kolejka. Natomiast jeśli odbyła już Pani leczenie uzdrowiskowe, musi Pani odczekać 12 miesięcy po zakończeniu tego leczenia. Zgodnie z przepisami od powrotu z poprzedniego leczenia uzdrowiskowego do rozpoczęciem kolejnego musi minąć 18 miesięcy. Kto może wystawić mi skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez NFZ może skierować każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. W skierowaniu lekarz powinien uwzględnić zarówno wskazania do tego leczenia, jak i przeciwwskazania. Może się okazać, że z powodu naszej choroby leczenie uzdrowiskowe zamiast pomóc, zaszkodzi. Proszę pamiętać, że skierowanie na leczenie uzdrowiskowe powinno zostać dostarczone do NFZ w czasie 30 dni od daty wystawienia, pod rygorem nieważności.

I jeszcze ważna informacja: skierowania na leczenie sanatoryjne w ramach umowy z Funduszem nie może wystawić lekarz z gabinetu prywatnego.

Przez wiele lat korzystałam prywatnie z zabiegów w sanatorium. W tym roku pogorszyła się moja sytuacja finansowa. Czy w związku z tym jest możliwość abym ja zarezerwowała sobie sanatorium wraz z noclegami i wyżywieniem, a NFZ zapłaciłby za zabiegi?

W przypadku uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego pacjent, w ramach potwierdzonego skierowania, otrzymuje bezpłatne zabiegi. Natomiast we własnym zakresie zapewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie oraz uzgadnia termin rozpoczęcia leczenia z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia. Pobyt trwa od 6 do 18 dni. Wszystkie formalności załatwia się tak samo jak w przypadku zwykłego skierowania do sanatorium, a zakwaterowanie w nim uzależnione jest od wolnych miejsc hotelowych.

Razem z siostrą mamy złożone skierowania do sanatorium. Czy wyjedziemy do tego samego uzdrowiska?

Każdy wniosek jest osobno oceniany przez lekarza balneologa. Na kurację do sanatorium staramy się kierować wiele bliskich sobie osób. Aby wyjechać na kurację razem, należy złożyć skierowania tego samego dnia. Muszą być one zaaprobowane przez lekarza specjalistę w oddziale NFZ i mieć ten sam tryb leczenia (np. leczenie sanatoryjne dorosłych).

Chcę szybciej skorzystać z uzdrowiska. Przeczytałem w "Gazecie Pomorskiej", że można skorzystać ze "zwrotów". Gdzie mam zadzwonić i pytać o "zwroty"?

Może Pan ubiegać się o szybki wyjazd na tzw. " zwroty". Musi jednak minąć 18 miesięcy od powrotu z poprzedniego leczenia uzdrowiskowego. Pytać o zwroty można pod numerami telefonu: 52 325 2925, 52 325 29 34 oraz infolinii 800 190 590.

Pacjent, który chce wyjechać w ramach "zwrotów", powinien być przygotowany na wyjazd w terminie krótszym niż 14 dni. Mój pobyt w sanatorium ma się zakończyć 15 maja. Czy jest możliwość skrócenia pobytu do 12 maja?

Z uwagi na zawarte kontrakty z sanatoriami nie ma możliwości decydowania o zakończeniu pobytu przed terminem potwierdzonego skierowania. Każde z uzdrowisk ma swoje wewnętrzne regulaminy odnośnie tego typu procedur postępowania. Wobec powyższego prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nimi, przed podjęciem decyzji o skróceniu pobytu.

Jestem obecnie w sanatorium. Ile zabiegów dziennie mi przysługuje?

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia co najmniej trzy zabiegi dziennie, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, przez sześć dni zabiegowych w tygodniu. Zbliża się mój wyjazd do sanatorium. Kiedy dostanę dokumenty z NFZ?

O terminie wyjazdu do sanatorium dowie się Pani listownie. Informację o terminie turnusu otrzyma Pani pocztą minimum 14 dni przed planowanym wyjazdem.

Zależy mi bardzo, by w sanatorium mieć pokój jednoosobowy. Co mogę zrobić, by tę "jedynkę" dostać?

NFZ nie gwarantuje pacjentowi pobytu w pokoju jedno- czy dwuosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. Udostępnienie kuracjuszowi określonego pokoju uzależnione jest od warunków lokalowych danej placówki oraz faktu, czy we wskazanym terminie dysponuje ona wolnymi pokojami o określonym standardzie.

Ile trwa pobyt w szpitalu uzdrowiskowym?

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych trwa 21 dni . Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny. Narodowy Fundusz Zdrowia nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe oraz powrotu z leczenia uzdrowiskowego. Kto wyjedzie do uzdrowiska bez kolejki?

Takie uprawnienie mają: pracujący przy azbeście,

zasłużeni honorowi dawcy krwi,

honorowi dawcy przeszczepu,

inwalidzi wojskowi i wojenni,

kombatanci,

uprawnieni żołnierze,

osoby przed/po przeszczepie komórek, tkanek i narządów,

weterani poszkodowani,

działacze opozycji,

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby deportowane. Prosimy wówczas o dołączenie do skierowania dokumentów potwierdzających uprawnienie. Czy nadal w sanatoriach obowiązują jakieś obostrzenia covidowe?

W zakładach lecznictwa uzdrowiskowego obowiązuje noszenie maseczek tak, jak we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej. Innych obostrzeń nie ma.