To najmodniejszy bob w tym sezonie. Takie fryzury wybierają teraz kobiety [17.05.2024 r.]

Bob w tradycyjnej wersji to proste włosy obcięte do długości linii brody. Aktualnie możliwości jest dużo więcej. Klasyczny bob to nie jedyna możliwość. Jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która dobrze dobrana sprawi, że odejmiemy sobie kilka lat.

Bob to jedno z najpopularniejszych fryzur damskich. Aktualnie na topie znajdują się: