Migracja płazów rozpoczyna się zawsze wiosną, trwa więc w najlepsze. Dobrze widać je na drogach, ścieżkach rowerowych oraz na chodnikach. Często są niemrawe, można rzec senne, poruszają się z trudem, bo niedawno wybudziły się z hibernacji. Choć w Polsce są pod ścisłą ochroną, to nie mają szans w starciu z pojazdami, nawet z rozpędzonym rowerem.

Wiele ich ginie pod kołami

Przekroczenie ruchliwej ulicy może być dla nich bardzo trudne, a czasem kończy się tragicznie. Mimo wysiłków przyrodników i drogowców nadal bardzo dużo płazów ginie wiosną na drogach – alarmuje Zarząd Dróg Miejskich i Kumunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Toteż drogowcy robią wszystko, by pomóc płazom w dotarciu do najbliższych zbiorników wodnych. Wiosna to też czas wzmożonej aktywności jeży i wiewiórek. O szlakach migracyjnych tych zwierząt, informują w Bydgoszczy specjalne znaki.