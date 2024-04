Pył znad Sahary pojawi się w weekend w Kujawsko-Pomorskiem. Może nawet uszkodzić karoserię auta

To jak zanieczyszczenie z kominów

Zrobi się bardzo ciepło, jak latem

Ewentualne ostrzeżenia o nadciągającym pyle zapewne nie zrobią większego wrażenia na mieszkańcach Kujaw i Pomorza, bo właśnie w weekend, a szczególnie w niedzielę, nastanie prawdziwie letnia aura – tego dnia, przy dokładnie południowym wietrze, termometry wskażą 24 – 26 stopni Celsjusza w cieniu. W poniedziałek powieje z południowego zachodu i maksymalna temperatura osiągnie ok. 22 stopnie. Podobnie będzie we wtorek.

Lato w kwietniu! Pogoda w Kujawsko-Pomorskiem - w weekend nawet do 26 stopni

- Wegetacja, która jest przyśpieszona o około 3 tygodnie, jeszcze bardziej przyśpieszy. Nie zatrzyma jej kolejne ochłodzenie, które przyjdzie do nas w środę. W najcieplejszym momencie dnia powietrze ogrzeje się tylko do 14 stopni. Ale ochłodzenie będzie krótkie. Cały kwiecień może okazać się rekordowo ciepłym – dodaje Rafał Maszewski.

Ziarenka mogą uszkodzić karoserię auta

Najlepszą metodą jest spłukanie pyłu wodą i w następnym kroku użycie specjalistycznej pianki do czyszczenia samochodu, ewentualnie ciepłej wody z mydłem. Piankę lub namydloną wodę należy nałożyć na całą powierzchnię samochodu i zostawić na kilka minut. Na koniec pozostanie nam spłukanie auta czystą wodą i osuszenie samochodu miękkim ręcznikiem z mikrofibry.

Eksperci AAA AUTO zwracają uwagę, że nieumiejętne usuwanie pyłu z karoserii może spowodować uszkodzenie lakieru. Myjnie automatyczne i szczotki do mycia strumieniowego mogą pozostawiać drobne rysy na lakierze. Podobnie jak wycieranie ręczne szmatką.

Zjawisko jest coraz częstsze

Jak wynika z badań naukowych pył znad Sahary dociera do Europy coraz częściej – informuje Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Powodem jest częstsza blokada cyrkulacji strefowej, co skutkuje większą liczbą wiatrów wiejących z Sahary w kierunku Europy. Badacze wiążą też intensywniejszy napływ pyłu z suszą w regionie Maghrebu w północno – zachodniej Afryce, co jeszcze bardziej zwiększa ilość materiału podnoszonego przez wiatr.