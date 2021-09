To pływa w 2021 roku po Jeziorze Charzykowskim. Zobaczcie zdjęcia!

Charzykowy, turystyczna miejscowość w gminie Chojnice, co roku przyciąga nie tylko mieszkańców okolic, ale także turystów spragnionych wypoczynku nad, ale również na wodzie. Port Jachtowy Charzykowy, gdy tylko pogoda na to pozwala, wypełnia się po brzegi łódkami, jachtami i innym sprzętem wodnym. Do wczesnej jesieni wiele z nich można podziwiać z plaży i kilku pomostów, niektóre można wypożyczać.