To się dzieje, gdy jesz kapustę kiszoną. Właściwości, przeciwskazania, kto jej powinien nie jeść!

Kiszona kapusta jest nie tylko bogata w różnorodne witaminy i składniki mineralne, ale też bardzo dobrze wpływa na organizm, a przy tym jest niskokaloryczna. Jedzenie kiszonek, ze względu na ich liczne zalety, powinno na stałe zagościć w naszych codziennych nawykach żywieniowych. Szczególnie zimą, gdy trudniej o świeże i dobrej jakości owoce i warzywa. Jakie są właściwości kiszonej kapusty? Kto powinien jeść ją jak najczęściej, a kto raczej unikać? Podpowiadamy!

Jak powstaje kapusta kiszona?

Kiszona kapusta to tak naprawdę poszatkowana kapusta poddana procesowi fermentacji, który zachodzi, gdy zostanie ona zasypaną solą. W wyniku tego procesu i rozkładu cukrów przez bakterie powstaje kwas mlekowy. To właśnie on nadaje jej charakterystyczny kwaśny smak. Z kiszonej kapusty można przygotować wiele różnych potraw: zarówno zupy, jak i dania główne czy surówki. Nie tylko ze względu na jej smak, ale też na liczne właściwości prozdrowotne.

Kapusta kiszona czy kwaszona?

Choć niektórzy używają tych dwóch określeń na zmianę, to tak naprawdę są to dwa zupełnie różne produkty. Kapusta kiszona bogata jest w bakterie kwasu mlekowego, dzięki temu jej właściwości są większe niż kapusty kwaszonej. W tej drugiej proces fermentacji w ogóle nie zachodzi, dlatego nie zawiera ona probiotyków. Jednocześnie jej zapach i smak są znacznie łagodniejsze, co wielu osobom może bardziej smakować.

Kiszona kapusta: jakie ma witaminy?

Kiszona kapusta to prawdziwa mieszanka różnych witamin i składników mineralnych. Co dokładnie się w niej znajduje?

witamina C

witamina E

witamina A

witamina K

witaminy z grupy B

potas

żelazo

wapń

magnez

Właściwości kapusty kiszonej

Kapusta kiszona ma wiele właściwości korzystnych dla zdrowia. Przede wszystkim bardzo dobrze wpływa na procesy trawienia i układ pokarmowy. Znajdujące się w niej bakterie kwasu mlekowego korzystnie działają na pracę jelit i wspierają mikroflorę jelitową. Świeża kapusta kiszona pomaga też odbudować utraconą równowagę w jelitach. Ponadto, wzmacnia organizm po infekcji czy po antybiotykoterapii. Bardzo dobrze oddziałuje też na układ odpornościowy, dzięki czemu polecana jest szczególnie w okresach jesienno-zimowych. Duża ilość zawartej w niej witaminy C czyni z kapusty kiszonej naturalny probiotyk.

Kiszona kapusta pozytywnie działa też na układ pokarmowy. Zmniejsza poziom cholesterolu we krwi, a więc zapobiega rozwojowi miażdżycy i chorób serca. Ponadto, zwiększa wchłanianie żelaza, a tym samym zapobiega anemii. Pozytywnie wpływa też na układ krążenia i serce oraz układ nerwowy.

Ma właściwości regulujące poziom glukozy we krwi, co jest bardzo przydatne w profilaktyce cukrzycy i wystąpienia zespołu metabolicznego. Pozwala też łagodzić i zwalczać zmiany zapalne. Co więcej, jest bogata w przeciwutleniacze, co zmniejsza ryzyko pojawienia się nowotworów. Kiszona kapusta chroni przed chorobami związanymi z układem hormonalnym, np. rakiem jąder, piersi, prostaty, jajników czy szyjki macicy. Poprawia też kondycję skóry, a nawet łagodzi objawy jesiennej chandry. Warto też wspomnieć, że z kolei sok z kiszonej kapusty polecany jest osobom, cierpiącym na zaparcia, wzdęcia i schorzenia żołądka i dwunastnicy, ponieważ poprawia on metabolizm, trawienie i pozwala na usunięcie szkodliwych substancji z organizmu.

Osoby, będące na diecie, powinny jeść ją jak najczęściej, ponieważ jest niskokaloryczna (około 19 kalorii na 100 gram produktu), a przy tym zwiększa uczucie sytości.

Kto nie powinien jeść kapusty kiszonej?

Pomimo wielu właściwości zdrowotnych, niektóre osoby nie powinny spożywać kapusty kiszonej. Kto do nich należy? Jakie są przeciwskazania w jej jedzeniu?

