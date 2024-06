To się dzieje z organizmem kiedy zjadamy robaczywe owoce. Czy mogą zaszkodzić?

Owoce to ważny punkt każdej diety. To idealne drugie śniadanie, przekąska czy dodatek do posiłków. Owoce mają działanie ochronne, mogą przeciwdziałać rozwojowi niektórych chorób, wspomagać leczenie otyłości i spowolnić procesy starzenia się organizmu. A to dopiero początek ich długiej listy zalet.

Kupując owoce zawsze powinniśmy wybierać pewne źródła. Przy zakupie musimy unikać spleśniałych, pogniecionych i wysuszonych owoców.

Wszystkie owoce przed spożyciem powinniśmy dokładnie umyć. Często sama woda nie wystarczy. Można umyć owoce w wodzie z octem i sodą oczyszczoną, są tez specjalne preparaty do mycia owoców. Nawet bardzo dokładne mycie owoców może nie usunąć z nich robaków.

Najwięcej robaków zjadamy w takich owocach jak czereśnie czy śliwki, bo przed ich jedzeniem często nie zaglądamy do środka.