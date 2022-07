To się dzieje z Twoim organizmem, kiedy jesz ogórki. Możesz stracić na wadze, nawodnić organizm i wzmocnić kości. Skorzysta także skóra Marta Siesicka-Osiak

Jedzenie ogórków może przynieść nam wiele korzyści. Wpływa pozytywnie na pracę jelit i wygląd skóry oraz włosów i paznokci. Aby poznać inne właściwości zdrowotne ogórków, przesuwaj zdjęcia w prawo, naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Anna Solovei / Getty Images Zobacz galerię (9 zdjęć)

Ogórek znajduje się w czołówce najczęściej jedzonych przez Polaków warzyw. Traktujemy go jako dodatek do kanapek i surówek, ale także bardzo chętnie kisimy. To niskokaloryczne warzywo oprócz właściwości nawadniających, niesie szereg innych korzyści dla naszego zdrowia. Spożywając je dostarczamy bowiem do organizmu cenne witaminy i składniki mineralne, które wspierają nasz układ krwionośny, a także mają pozytywny wpływ na nasz wygląd zewnętrzny. Jednak nie wszyscy mogą je jeść! Sprawdź, komu i jak przysłuży się włączenie do diety ogórków, a kto powinien ograniczyć ich spożywanie.