Tor rowerowy przy hali sportowej w Koronowie gotowy. Od pierwszej chwili stał się atrakcją [zdjęcia]

Zobacz wideo: Fala upałów jest przeplatana burzami. Na to musisz uważać!

Nowy tor to tzw. pumptrack czyli rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji. Jazda po nim polega na wykonywaniu intuicyjnych ruchów „góra- dół”, dzięki którym poruszanie się po torze może odbywać się niemal bez pedałowania.

Młodzież szaleje na torze w Koronowie

Wiosną władze gminy zapowiadały, że tor oddany zostanie do użytku fanom jazdy na rowerze w drugiej połowie wakacji. Udało się wcześniej. Od razu przypadł do gustu dzieciom i młodzieży, która korzysta z obiektu niemal od rana do wieczora.

- Pomysłodawcą budowy toru – informował na otwarciu burmistrz Patryk Mikołajewski – jest radny Tomasz Skotnicki.

Koszt inwestycji zamknął się kwotą 350 tys. zł. Obiekt powstał w systemie „Zaprojektuj i zbuduj”. Wykonawcą była firma z Warszawy, która jako jedyna stanęła do przetargu.