W tym roku w Koronowie powstanie nowy skatepark. Mieszkańcy chcą też budowy basenu

W 2022 r. przy hali widowiskowo - sportowej w Koronowie powstał tor rowerowy typu pumptrack czyli rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji. Jazda po nim polega na wykonywaniu intuicyjnych ruchów góra dół, dzięki którym poruszanie się po torze może odbywać się niemal bez pedałowania. Już wtedy władze Koronowa zapowiadały dalszy rozwój infrastruktury sportowej w mieście poprzez budowę nowego skateparku i toru rolkarskiego.

Projekt i wizualizacje skateparku gotowe

Trochę to trwało, ale plany te mają wreszcie w tym roku szansę się ziścić. - Opracowaliśmy dokumentację projektową. Dostaliśmy też pierwsze wizualizacje jak to ma wyglądać. W styczniu wrzucimy je na profil gminny na Facebooku. Oddamy projekty pod ocenę mieszkańców, by mogli wskazać najlepsze rozwiązanie. Która wersja wygra, ta będzie realizowana – zapowiadał pod koniec ubiegłego roku, podczas czatu z mieszańcami Koronowa, burmistrz Patryk Mikołajewski.