Tort, zumba, dmuchańce! Geotermia Grudziądz świętowała 22. urodziny - zobacz wideo]

Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza: - Solanki to jest coś wyjątkowego, co mamy w Grudziądzu. Geotermia funkcjonuje od 22 lat. Solanki aktywnie włączają się w wiele przedsięwzięć na terenie miasta. Zachęcają mieszkańców do aktywnego spędzania czasu.

Podczas jubileuszu Geotermii, który był świętowany na plaży miejskiej w Rudniku ogromny tort urodzinowy kroił i podawał prezydent Glamowski. Chętnych było wielu, a smakował wybornie. Atrakcje z jakich mogli korzystać uczestnicy imprezy "urodzinowej" Geotermii to m.in. dmuchańce, malowanie buziek, kolorowe warkoczyki, zumba, gry, zabawy.