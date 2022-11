Toruń kontra Bydgoszcz. W derbach koszykarek zagrają dwie gwiazdy ligi

Kibice "Katarzynek" długo czekają na derbowe zwycięstwo. Po raz ostatni Energa Krajowa Grupa Spożywcza pokonała lokalnego rywala w styczniu 2019 roku, w tamtym sezonie wygrała zresztą w Toruniu i Bydgoszczy. Kolejnych sześć derbów padło łupem bydgoszczanek, które wygrały także towarzyską potyczkę we własnej hali przed bieżącym sezonem.

- Do tej pory nie straciliśmy wiele, nie przegrywaliśmy meczów do wygrania, mieliśmy bardzo trudny terminarz. Teraz zaczyna się seria spotkań, która zadecyduje o naszej przyszłości - przyznaje trener Elmedin Omanić. - Na pewno mamy większe szanse na zwycięstwo niż w ostatnich dwóch meczach. W tym sezonie jednak każdy przeciwnik jest wymagający, a potencjał drużyn z pozycji 5-11 jest wyrównany. Niedawny mecz bydgoszczanek z MKS Pruszków pokazał, że nawet beniaminek może być groźny w swoich meczach wyjazdach. Będziemy dobrze przygotowani, ale do tego musimy być skoncentrowani na 200 procent od pierwszej do ostatniej akcji meczu - dodaje szkoleniowiec "Katarzynek".