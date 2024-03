Tragedia w Nakle. Nie żyje mężczyzna, który wypadł z okna w szpitalu

We wtorek, 19 marca br., ok. godz. 7.30 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że na terenie nakielskiego szpitala mężczyzna wypadł z okna z trzeciego piętra. Z obrażeniami ciała trafił do jednego z bydgoskich szpitali. Niestety, wkrótce po przewiezieniu, zmarł. Ofiara zdarzenia to 44-letni mieszkaniec gm. Sośno.

Prokuratura Rejonowa w Nakle bada okoliczności tej tragedii.

- Prowadzimy śledztwo o czyn z art. 151 kodeksu karnego, czyli o doprowadzenie do samobójstwa. Badamy m.in. czy nie doszło do niedopełnienia obowiązków przez lekarzy i personel szpitala - mówi prok. Piotr Glanc, prokurator rejonowy w Nakle nad Notecią.

***

Jeśli masz silne myśli samobójcze, zgłoś się do izby przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego. Otrzymasz pomoc lekarską tego samego dnia.

Masz kryzys? Zadzwoń do Centrum Wsparcia na bezpłatny numer: 800 70 2222, lub porozmawiaj na czacie - www.liniawsparcia.pl.