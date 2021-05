Tragiczna informacja. Nie żyje Piotr Lisiecki, prezes Boryszewa i Alchemii. Miał 50 lat

Notowana na giełdzie spółka wydała komunikat, w którym ze smutkiem informuje o śmierci prezesa zarządu spółki Piotra Lisieckiego.

Nie podano przyczyny śmierci

"Zarząd spółki informuje jednocześnie, iż spółka funkcjonuje bez jakichkolwiek przeszkód, działając w składzie przewidzianym przez przepisy prawa oraz statut" - czytamy w komunikacie, na który powołuje się portal Money.pl.

Firma Boryszew nie podała przyczyn śmierci Piotra Lisieckiego. Miał 50 lat.

Portal pisze, że w zarządzie zasiada jeszcze wiceprezes Andrzej Juszczyński (dyrektor finansowy) i Mikołaj Budzanowski (dyrektor ds. rozwoju).

Boryszew należy do Romana Karkosika

Przypomnijmy, Boryszew i Alchemia należą do najbogatszego mieszkańca Kujaw i Pomorza - Romana Karkosika. Ma 65 proc. akcji Boryszewa. To jedna z największych grup przemysłowych w Polsce. Produkuje części do samochodów, to również przetwórstwo metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Do Boryszewa należy oddział Elany w Toruniu.