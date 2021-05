Transfery w PLK. Nowy zawodnik w Enea Astorii, ale na grube ryby wciąż czekamy

Polska Liga Koszykówki odpoczywa, rusza sezon transferowy. Na razie największymi hitami są transfery trenerów. W regionie na razie więcej strat niż zysków, ale lada dzień zacznie się duży ruch. Zaglądamy do Anwilu Włocławek, Polskiego Cukru Toruń i Enea Astorii Bydgoszcz.Na razie ruch przede wszystkim na rynku trenerów. Do zawodu wraca Jacek Winnicki, który po nieudanych epizodach w Ostrowie i Stargardzie ponownie będzie trenerem MKS Dąbrowa Górnicza. W Asseco Arce Gdynia z kolei stery przejmuje Milos Mitrović, który do tej pory kolekcjonował medale w rozgrywkach młodzieżowych. Jego pierwszym nabytkiem jest utalentowany rzucający Dominik Wilczek ze Szczecina. Z Zastalem Zielona Góra żegna się Żan Tabak. Jednym z najpoważniejszych kandydatów do zajęcia jego miejsca od początku był Oliver Vidin, który w ostatnim sezonie zdobył brąz ze Śląskiem Wrocław. Nawet perspektywa występów w prestiżowym EuroCup nie przekonała go do pozostania na Dolnym Śląsku i w środę ogłoszono podpisanie 2-letniego kontraktu w Zielonej Górze.W Śląsku niekoniecznie muszą za nim tęsknić. Klub interesuje się utytułowanym w Polsce Saso Filipovskim. Do wzięcia jest także bardzo ceniony w naszym kraju Emil Rajković, który żegna się z Kazachstanem i szuka klubu w Europie.Na następnych zdjęciach kolejne informacje z transferowego rynku. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

