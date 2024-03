Trend na lewe L4. Wolne w piątek, sobotę i niedzielę? Pracownicy "mostkują weekendy"

Tymczasem analiza danych dotyczących jednodniowych zwolnień lekarskich w firmach, wskazuje na wyraźny wzrost tzw. "mostkowania" weekendów. Trendy te obrazują, że pracownicy mają tendencję do wykorzystywania jednodniowych zwolnień lekarskich w sposób, który pozwala im na przedłużenie weekendu.

- Rozpatrując każdy dzień tygodnia z osobna, obserwujemy zmianę trendu w porównaniu do 2022 roku, kiedy to środa była dniem z największą liczbą jednodniowych zwolnień - mówi Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio. - Aktualne statystyki wskazują, że to piątek jest dniem, w którym notujemy najwięcej takich absencji, co wskazuje, że pracownicy mogą preferować dołączenie piątku do weekendu.