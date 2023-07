Trener Dominik Czajka: - Olimpia Grudziądz ma grać atrakcyjnie dla kibiców

Letni okres przygotowawczy jest specyficzny, bo krótki. Co jest w nim najważniejsze?

Trzeba zbudować zespół, wdrożyć swój plan gry i popracować nad przygotowaniem fizycznym. Olimpia miała na to zaledwie trzy tygodnie. Optymalnie byłoby dobrze mieć jeszcze jeden tydzień, to jak pozostałe zespoły drugoligowe. Może go nam zabraknąć w początkowej fazie rundy jesiennej. Jednak wierzymy, że wszystko będzie w porządku. I tak też działamy.

Jeśli chodzi o Olimpię, to co było najtrudniejsze w realizacji?

Chłopakom przydałoby się więcej wolnego po tak wyczerpującym sezonie, głównie w sferze mentalnej. Prowadząc Cartusię widziałem jakiej presji byli poddani piłkarze z Grudziądza, którzy walczyli o awans z rezerwami Pogoni Szczecin i nie mogli sobie pozwolić na potknięcie. Po sezonie większość z nich miała tylko tydzień wolnego, a przydałoby się o tydzień więcej. Jednak jest jak jest i trzeba działać. Najważniejsze było zbudowanie zespołu. Latem jest z tym duże ryzyko, bo goni czas i nie można przyglądnąć się zawodnikom tak długo jakby się chciało. Moja rola zaczęła się właściwie od 1 lipca kiedy podpisałem kontrakt.