Trójka liderów przewodzi "Piłkarskim Orłom" w regionie kujawsko-pomorskim

Za jego plecami jest były zawiszanin Oskar Furst , aktualnie grający w czwartoligowej Noteci Łabiszyn . Furst strzelił po dwa gole w meczach przeciwko Pomorzaninowi Toruń i Lechowi Rypin oraz zaliczył jedno trafienie w ostatnim spotkaniu przeciwko Kujawiance Izbica Kujawska . Czy uda mu się przeskoczyć Urbańskiego? Aby tak się stało, musi nie tylko utrzymać dotychczasową skuteczność, ale jeszcze ją poprawić. Póki co Furst ma na koncie za pięć goli 3,125 pkt.

Skutecznością nie przestaje zadziwiać Patryk Urbański. Stoper trzecioligowego Zawiszy Bydgoszcz znowu trafił do siatki. Wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Piotrze Okuniewiczu w meczu przeciwko rezerwom Pogoni Szczecin . Jego gol dał remis 1:1. Ostatecznie niebiesko-czarni wygrali 2:1. Urbański zdobył już czwartą bramkę w kwietniu. To daje mu cztery punkty w rankingu i prowadzenie. Przypomnijmy, że wychowanek Legii Chełmża jest triumfatorem marcowej edycji "Piłkarskich Orłów".

Skuteczność utrzymuje Brazylijczyk Amarildo Jr z Olimpii Grudziądz. Jego trafienie przeciwko Pogoni Nowe Skalmierzyce zapewniło biało-zielonym punkt. Wcześniej Amarildo trafiał z Vinetą Wolin i Jarotą Jarocin. Ma na koncie trzy "oczka" i na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Do zakończenia kwietniowej rywalizacji pozostały jeszcze dwie kolejki więc dużo może się jeszcze zmienić.

Przypominamy, że „Piłkarskie Orły” to ranking organizowanego w całym kraju przez Polska Press Grupę. W 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową - do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie, I lidze, II lidze i III lidze, a od teraz w klasyfikacji uwzględniamy także zawodników występujących w IV lidze, co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, nie posiadającego klubów grających na szczeblu centralnym.