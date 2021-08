Trują psy na osiedlu w Chojnicach? Jest wiele przypadków zachorowań. Weterynarz ostrzega

Przychodnia VetMedica na swoim profilu na FB zamieściła wpis, pod którym rozgorzała gorąca dyskusja.

"Kochani, prosimy - uważajcie na swoje Zwierzaki! Nie pozwolimy, aby ktoś bezkarnie truł naszych Pacjentów! Ten Biedak zjadł wczoraj na spacerze kawałki mięsa, a dziś trafił do nas w stanie agonalnym z krwotocznym zapaleniem jelit, wymiotami i niewydolnością wątroby. Walczymy o Jego życie. To już kolejny Pies z tego osiedla w Chojnicach z takimi objawami (okolice ul. Ceynowy). Nie może tak być! Czy ktoś ma satysfakcję z robienia krzywdy niczemu niewinnym zwierzętom?"

Gdy po spacerze coś zaczyna się dziać

Tego pieska, jak i inne udało się uratować. Walka była wyjątkowo długa i trudna. Weterynarz Bartłomiej Lewandowski mówi, że gdy ze schroniska ze zwierząt zadzwoniono z pytaniem, czy zauważył więcej możliwych przypadków otruć, po zastanowieniu uznał, że tak było. Bo, owszem, latem zdarzają się przypadki zatruć pokarmowych u zwierząt, ale nigdy w krótkim czasie nie było ich aż tyle i nie przebiegały w takim piorunującym tempie. Tak było z yorkiem Radosława Skwierawskiego. - Byłem rano na spacerze - opowiada "Pomorskiej". - Około południa zaczął się dziwnie zachowywać. Do weterynarza poszedłem następnego dnia. W nocy pies wymiotował, miał biegunkę. Gdy jechałem do weterynarza, słaniał mi się na rękach. Widać było, że stan się pogarszał.

Pani weterynarz podejrzewała, że to trzustka, że może pies jest przekarmiony. Ale wszystko było w normie.