Trwa budowa nowego układu komunikacyjnego w Janowcu Wielkopolskim [zdjęcia]

Na budowie pojawili się w poniedziałek (25.07.2022) wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, starosta Zbigniew Jaszczuk oraz przedstawiciele władz Janowca Wielkopolskiego: burmistrz Leszek Grzeczka, jego zastępca Michał Werkowski oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Aleksandra Walendowska.

Wartość inwestycji przy ul. Śniadeckich i Kościuszki to ponad 8 mln. 100 tys. zł. Z tej kwoty 5 mln i 5 tys. zł. stanowi dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Inwestycja to budowa układu komunikacyjnego, ronda, 118 miejsc parkingowych, ścieżki dla pieszych i rowerzystów, toalety publicznej, a także remont trzech ulic Strzeleckiej, Nowej i Młyńskiej.

- Po niedawno zrewitalizowanej i oddanej do użytku kolejowej wieży ciśnień, jest to kolejne duże zadanie w tej części miasta, z którego się cieszymy jako władze samorządowe. Z tego co słyszymy od mieszkańców, zdecydowana większość z tych inwestycji jest zadowolona. Mamy nadzieję, że wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem. Od tygodnia czy dwóch roboty idą pełną parą. Czekamy na ich końcowy efekt - powiedział Leszek Grzeczka, burmistrz Janowca Wielkopolskiego.