Trwa "Powrót do przeszłości" w Biskupinie. Zobacz, co się dzieje na XXVI Festynie Archeologicznym!

Festyn Archeologiczny w Biskupinie 2021

Program dzienny:

Sobota, 11 września

10:00 – otwarcie festynu (przy wejściu do rezerwatu)

11:00 – Tak żyli ludzie: epoka kamienia – pogadanka oraz konkurs z nagrodami (scena)

11:30 – bitwa wojowników wczesnośredniowiecznych (pole bitwy)

12:00 – pokaz sokolniczy (pole bitwy)

12:30 – koncert zespołu Daj Ognia (scena)

13:00 – spotkanie z reżyserem i scenarzystą filmów dokumentalnych z cyklu “Tajemnice początków Polski” – Zdzisławem Cozacem (scena)

13:30 – Tak żyli ludzie: epoka brązu – pogadanka oraz konkurs z nagrodami (scena)

14:00 – Pokaz konny kaskaderski (łąka przy wejściu do rezerwatu)

14:30 – Tak żyli ludzie: wczesne średniowiecze – pogadanka oraz konkurs z nagrodami (scena)

15:00 – bitwa wojowników wczesnośredniowiecznych (pole bitwy)

15:30 – pokaz sokolniczy (pole bitwy)

16:00 – Arkadiusz Jaksa Jakszewicz – stand up (scena)

17:00 – koncert zespołu Żywiołak (scena za pawilonem muzealnym)