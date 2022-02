Trwa remont ulic w Chełmnie. Zobaczcie zdjęcia

Inwestycja pochłonie około 3,1 mln zł, z czego1,2 mln złotych to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przygotowania do podjęcia zadania trwały od wielu miesięcy. Konieczne było m.in. przygotowanie infrastruktury wodociągowej.

Część dróg zostanie zrealizowana w technologii asfaltowej poprzez sfrezowanie istniejącego asfaltu, przeprowadzenie regulacji studzienek i infrastruktury technicznej oraz ułożenie nowej nakładki asfaltowej. Dotyczy to ulic: Dominikańska - od Wodnej do Franciszkańskiej, Klasztorna - od Biskupiej do 22 Stycznia oraz 22 Stycznia.