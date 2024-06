Trwają Dni Grudziądza. Starówka i okoliczne uliczki tętnią życiem. Zobaczcie zdjęcia

Z kolei XXII Ogólnopolski Nadwiślański Jarmark Staroci, to miejsce gdzie można znaleźć masę przedmiotów z duszą. Stoiska rozstawione są na ul. Mickiewicza i placu Niepodległości. Kolekcjonerzy zachęcają nie tylko do zakupów, ale także, aby przynosić im przedmioty "po babci" znalezione na strychach czy w piwnicach, a być może zechcą je odkupić. Stoiska czynne od g. 8 do 18, a w niedzielę do 15.