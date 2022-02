Trwają konsultacje projektu strategii rozwoju Inowrocławia. Zgłoście swoje pomysły dotyczące przyszłości miasta

Zobacz wideo: 500 plus. Od lutego 2022 nowy nabór - wnioski tylko online

- Zachęcam mieszkańców do udziału w prowadzonych konsultacjach strategii rozwoju naszego miasta, na kolejne lata. Mam nadzieję, że wspólnie rozważymy pomysły, związane z ważnymi kwestiami dla inowrocławian - mówi prezydent Ryszard Brejza. Inowrocław ma coraz mniej mieszkańców. W stolicy Kujaw zachodnich pogłębia się ujemny przyrost naturalny i niekorzystna struktura wiekowa

Konsultacje prowadzone są w następujący sposób:

1. pisemny lub elektroniczny - za pomocą formularza, który po wypełnieniu należy złożyć:

a) w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 poprzez wrzucenie go do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku,