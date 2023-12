Trwają prace na drogach w Kujawsko-Pomorskiem. Drogi wojewódzkie będą splecione z nowym odcinkiem S5

S5 od Grudziądza do Ostródy stanowić będzie (obok przedłużenia w dalszych planach S10 od zachodniej do wschodniej granicy regionu) dopełnienie systemu głównych dróg województwa kujawsko-pomorskiego.

- Prace przygotowawcze mają się zakończyć do roku 2028, sama inwestycja potrwa od 2030 do 2032 roku - precyzuje Julian Drob, rzecznik prasowy bydgoskiego oddziału GDDKiA.

Po wybudowaniu trasy w standardzie "S" (a to po dwa pasy ruchu w każdy kierunku, prędkość maksymalna 120 km na godz.) wygodnie dojedziemy do Ostródy, a wykorzystując S51 także do Olsztyna oraz dalej na wschód S16 do Ełku i skrzyżowania z S61, włączając się w międzynarodowe szlaki Via Baltica i Via Carpatia - wyjaśnia GDDKiA.