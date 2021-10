Trzy lata Kondora. Ivan Almeida żegna się z Włocławkiem

Trudno znaleźć koszykarza, który w ostatnich kilku latach miałby większy wpływ na PLK i dostarczyłby więcej emocji kibicom. I to nie tylko tych sportowych.

"Nie wchodź dwa razy do tej samej rzeki" w przypadku Almeidy traci na aktualności. Popularny "Kondor" po raz pierwszy wylądował we Włocławku przed sezonem 2018/19. Z miejsca stał się liderem zespołu na i poza boiskiem. Był jednym z bohaterów niesamowitych półfinałów z Zastalem Zielona Góra. Rok później poprowadził Anwil do zwycięstwa w finałach z torunianami, zdobywając nagrodę dla MVP serii o złoto. Tym samym został pierwszym w historii PLK zawodnikiem, który zdobył takie nagrody w sezonie zasadniczym, finałach oraz Superpucharze.

Almeida dwa razy wyjeżdżał szukać szczęścia w lepszych ligach i dwa razy wracał do Włocławka. Tęsknota fanów była tak wielka, że w styczniu 2019 roku zorganizowali zbiórkę funduszy na kontrakt dla Kondora. Pół roku później uniwersalny skrzydłowy próbował szczęścia we Włoszech, ale we wrześniu dołączył do Anwilu, który pod wodzą Dejana Mihevca fatalnie zaczął sezon. Nieoficjalnie w kuluarach mówiło się, że decyzja zapadła nie w klubie, a w gabinecie prezydenta Włocławka.