Trzy nowe pająki straszą Europę. Włochaty i agresywny dotarł już także do Polski

Nosferatu już niedaleko polskiej granicy

Pająk Zoropsis spinimana, pojawiał się dotąd wyłącznie w okolicach Morza Śródziemnego. W 2005 roku obecność tego jadowitego gatunku została potwierdzona we Fryburgu. Znajdowany jest również w Bremie, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz w Saksonii, a więc tuż przy granicy z Polską. Nosferatu żyje najczęściej w budynkach. Lubi ciepło, stąd próbuje dostać się do wnętrz.

Rozmiar pająka nie jest rekordowy - nosferatu dorasta do sześciu centymetrów, więc ustępuje nawet powszechnym w Polsce kątnikom domowym (8 cm). Nosferatu ma jednak bardziej wydłużoną sylwetkę, stąd wydaje się masywniejszy.

Zoropsis spinimana jest oczywiście (jak wszystkie pająki) jadowity, ale ukąszenie dla większości nie powinno być gorsze w skutkach niż użądlenie osy.

Potrafią atakować nawet nietoperze

Poważniejszym problemem jest Steatoda nobilis czyli szlachetna fałszywa wdowa. Ten inwazyjny gatunek skolonizował już Irlandię oraz Wielką Brytanię, a widywany jest również na wybrzeżu Francji, Holandii i Danii.