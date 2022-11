Tu można teraz najwięcej dorobić. Oto najlepsze oferty pracy dorywczej - nawet 250 zł na rękę za 8 godzin pracy!

Okres okołoświąteczny to czas, gdy wiele osób decyduje się podjąć dodatkową pracę. Sezonowe zatrudnienie to możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy. Pojawia się wiele ofert pracy dorywczej, a firmy kuszą wysokimi stawkami godzinowymi. Praca dorywcza to dobre rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje dodatkowej gotówki. Można wybierać spośród wielu rodzajów zajęć, nie tylko fizycznych. Wiele firm umożliwia wykonywanie dodatkowej pracy po godzinach lub w weekendy. Źródłem dochodu może być tzw. praca na godziny. Ofert na dniówki pojawia się naprawdę wiele. Najczęściej ofert pracy dorywczej dotyczą pracownika sklepu - od branży elektronicznej po drogeryjną a także na stanowisku magazyniera.Eksperci Tikrow - agencji pracy natychmiastowej oferującej pracę na "dniówki" - wytypowali najlepsze oferty pracy dorywczej. Można w nich zarobić od 170 zł do nawet 250 zł na rękę. Gdzie można dorobić najwięcej? Zobacz TOP 10 dniówek w naszej galerii >>>>>

Michał Pawlik