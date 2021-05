Tuchola. Demografia nie minusie. Rodzi się coraz mniej dzieci!

Liczba urodzeń nie przekłada się wprost na liczbę uczniów w poszczególnych szkołach, jednak jest wyznacznikiem trendu demograficznego. Dodatkowo, część dzieci wyjeżdża z rodzicami bądź to do innych krajów, innych miejscowości lub pobiera naukę w innych szkołach dla których organem prowadzącym nie jest gmina Tuchola.

Mniej urodzeń w Tucholi, ale i wyjazdy za granicę

W roku 2020 aż 111 uczniów przebywało z rodzicami za granicą. Ponadto 54 uczniów uczyło się w innych szkołach, dla których organem prowadzącym nie była gmina Tuchola. Było jednak i na odwrót - w tucholskich szkołach uczyło się 53 uczniów z innych gmin.

W ubiegłym roku do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Tuchola uczęszczało 1 tys. 644 uczniów (stan na 31 marca). Była to liczba większa w stosunku do poprzedniego roku o 33 uczniów. Nauką łącznie objęto 2 tys. 2 tys. 362 uczniów (o 139 mniej niż w roku poprzednim, co spowodowane było zakończeniem działalności gimnazjów). Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym była o 1 dziecko mniejsza niż w poprzednim roku, a liczba uczniów objętych szkolnictwem podstawowym większa o 33 uczniów.