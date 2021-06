Tuchola. Gdy w domu nie czujemy się bezpiecznie, czyli skala przemocy domowej w gminie Tuchola

Aż 65 Niebieskich Kart w gminie Tuchola

W ub.r. złożono cztery zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz sześć informacji do sądu rodzinnego. Na skutek podjętych interwencji wszczęto też 65 procedur „Niebieska Karta”. Właśnie w związku z problemem przemocy w rodzinie. I to świadczy o skali przemocy. Sporej, bo każdy przypadek takiej "Niebieskiej karty" to konkretna twarz ofiary (czytaj: kobiety). Procedurę prowadzą instytucje realizujące działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Odbyło się jedno posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 133 posiedzenia grup roboczych. Rodzinom nią objętym zapewniano poradnictwo prawne (pomoc w pisaniu pism do sądu, prokuratury, wyjaśnianie kwestii prawnych takich jak alimenty, rozwód, separacja, ustalanie kontaktów z dziećmi, ograniczenie władzy rodzicielskiej itp.).