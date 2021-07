Tuchola. Kolorowanka o Borach Tucholskich. Dzieci są nią zachwycone

Autorem obrazków jest Kacper Giłka, ilustrator pochodzący z Tucholi.

- Sprzedaje swoje prace na całym świecie - zauważa Kociński. - Może nie wszyscy o nim słyszeli, ale to dlatego, że charakter jego pracy jest skierowany do określonej grupy. Jak poprosiłem go o udział w tym projekcie, od razu się zgodził.