Tuchola. Modernizacja oczyszczalni ścieków ruszyła z kopyta. Potrwa do czerwca 2023 r.

Roboty zaczęły się bardzo dynamicznie. Trwają wykopy pod budynki, są prowadzone równolegle roboty demontażowe w niektórych budynkach, gdzie wyposażenie będzie modernizowane. Pytamy, jak to możliwe, że oczyszczalnia będzie działać, a jednocześnie trwać będzie na niej inwestycja? To proste - funkcjonować będzie na jednym z dwóch obiegów. Po wykonaniu pierwszego, przełączana będzie właśnie na ten zmodernizowany. Także wcześniej, gdy na przykład urządzenia do natleniania podlegały konserwacji lub naprawie, ścieki oczyszczano "na drugim obiegu". - Nie jest to optymalne, ale pozwala modernizować budowlę - mówi Tomasz Stybaniewicz, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi.

W spółce są spokojni, co do tego, czy wykonawca poradzi sobie z harmonogramem robót. Pierwotnie właśnie o to się obawiano, bo umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska zobowiązywała do zakończenia robót do końca tego roku. Podpisano jednak aneksy, według których przedsięwzięcie ma być zrealizowane w ciągu 19 miesięcy od 29 grudnia 2021 r. (wtedy zawarto umowę w firmą Melbud). Z harmonogramu rzeczowo-finansowego wiemy, że Melbud założył, że zrealizuje zadanie do końca czerwca 2023 r.