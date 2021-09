Tuchola. Radna pyta, dlaczego w blokach jest zimno

- Mieszkańcy zwracają się do mnie z problemem, że mają zimno w mieszkaniach - mówiła radna Karolina Redlarska. - I mówią o tym głośno. Mnie to również troszeczkę "dobija". Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna przedstawić swoją argumentację, dlaczego sezon grzewczy jest tak opóźniony. Nie wiem naprawdę, z czego to wynika. Skoro na dworze w nocy mamy od 2 do 5 stopni Cejslusza. My tego nie rozumiemy. Jak pytamy, dlaczego tak się dzieje, to słyszymy - bo gmina, bo Przedsiębiorstwo Komunalne. No tak nie można.