Tuchola. Tłok w licealnych ławkach! Tylko dwie pierwsze klasy w "Nowodworku"

Czy to dopuszczone przez prawo, by jeden oddział był aż tak liczny? - Nie ma bardzo rygorystycznych przepisów w tym zakresie - odpowiada naczelnik. - To jest bardziej kwestia tego, czy jest pomieszczenie, które zapewnia właściwe możliwości do edukacji. Mieliśmy już tak liczne klasy, w ZSLiT były nawet 45-osobowe.

W Starostwie twierdzą, że innej decyzji być nie mogło.