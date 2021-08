Tuchola. W Urzędzie Miejskim wybiorą wykonawcę kina. To będzie Elmal z Tucholi

Poczekać trzeba będzie dłużej. Dokładnie do końca przyszłego roku. Taką datę podał nam burmistrz Tadeusz Kowalski. Przypomnijmy, w pierwszym przetargu wpłynęły dwie oferty, ale zamówienie unieważniono. Powód? Pieniądze. Wtedy najniższą ofertę wniósł Elmal Zakład Remontowo Budowlany z Tucholi. Wartość - 5 mln 040 tys. zł. Druga propozycja była zdecydowanie wyższa. Marbruk Marcina Kwiatkowskiego z Charzyków wycenił inwestycję na 7 mln zł.

Teraz, w drugim podejściu, zgłosił się tylko Elmal i to on będzie wykonawcą budowy kina za 5 mln 446 tys. zł. Podwyższył swoją wycenę, porównując ją do poprzedniej oferty.