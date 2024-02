Turyści już czują wiosnę i ruszają na szlaki Kujaw i Pomorza. Kalendarz imprez

* W sobotę 24 lutego w ramach projektu „Kultura na świeżym – Kobiece Wyprawy” odbędzie się kolejna wycieczka, tym razem na około 30-kilometrowej trasie Czersk – Tuchola wzdłuż Czerskiej Strugi.

Zbiórka o godz. 7:50 na dworcu PKP Bydgoszcz Główna, odjazd pociągu Arriva o godz. 08:03, o 09:41 przyjazd do Czerska. Powrót z Tucholi pociągiem Arriva o godz. 17:34 (w Bydgoszczy o 18:54).

* Z kolei w niedzielę 25 lutego „Kultura na świeżym” zaprasza na inną trasę - Mełno – Grudziądz przez Dolinę Osy. To także ok. 30 km.

Z Mełna turyści dojdą przez Orle i osadę leśną Karasek nad meandrującą Osę (rezerwat przyrody Dolina Osy) i wzdłuż niej dojdą do Grudziądza. Zajrzymy. Ubierzcie się ciepło i weźcie jedzenie i picie.

Zbiórka o godz. 5:50 na dworcu PKP Bydgoszcz Główna, odjazd pociągu Arriva o godz., 06:04, o 07:18 przyjazd do Grudziądz, dalej przesiadka na pociąg o 07:47 (kierunek Brodnica) do Mełna (przyjazd 08:02). Powrót: z Grudziądza pociągiem (Arriva + Polregio) o 16:07 z przesiadką w Laskowicach Pomorskich (w Bydgoszczy o 17:31) lub pociągiem o 16:17 z przesiadką w Toruniu Głównym (w Bydgoszczy o 18:42). Jest też połączenie bezpośrednie pociągiem Arriva o godz. 17:35, o 19:06 przyjazd do Bydgoszczy.