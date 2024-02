Poziom Wisły w Kujawsko-Pomorskiem powoli opada. Taka tendencja ma się utrzymać

W poniedziałek maksymalna temperatura w centrum regionu wynosiła 5-6 stopni Celsjusza, natomiast na wtorek prognozowana jest na 6-7. W środę ma być 7 stopni, we czwartek przy dokładnie południowym wietrze już 9. To będzie najwyższa temperatura do niedzieli 25 lutego, gdy skala będzie wskazywać od 6 do 8- 9 kresek.

- W tych dniach przez region przechodzić będą fronty atmosferyczne niosące chmury i sporo opadów deszczu, czasem nawet dość duże. Wielkość opadów nie będzie już jednak wpływać na podwyższenie stanu rzek i jezior, a co najwyżej na utrzymanie wysokich stanów – mówi toruński synoptyk Rafał Maszewski.

Synoptyk dodaje, że taką pogodę przynoszą nam niże utrzymujące się nad Atlantykiem i przemieszczające się nad Skandynawię i Bałtyk. Generalnie mamy już przedwiośnie, niektóre rośliny budzą się już do życia.