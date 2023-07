Turystyczne cuda Kujaw i Pomorza. Można na nie głosować w plebiscycie "National Geographic Traveler"

Plebiscyt, który potrwa do 16 lipca, organizuje miesięcznik "National Geographic Traveler".

- Nominowani z naszego regionu już są perłami na turystycznej mapie województwa kujawsko-pomorskiego. W oparciu o środki unijne konsekwentnie realizujemy projekty mające na celu przywrócenie tym miejscom blasku. Efekty widać gołym okiem – zapewnia marszałek Piotr Całbecki.

Po zebraniu rekomendacji "National Geographic Traveler" dokonał oficjalnych nominacji do tytułu "Cuda Polski 2023" - to 48 interesujących turystycznie miejsc. Na liście znalazły się obiekty, szlaki turystyczne, punkty widokowe, a także całe dzielnice czy ogrody. Często są to miejsca nieoczywiste, poza utartymi szlakami, niedawno odnowione lub dostrzeżone przez mieszkańców.