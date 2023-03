Tutaj sprawdzisz, ile wyniesie emerytura wraz z trzynastką. Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur na rękę [27.03.2023]

Kto otrzyma 13. emeryturę w 2023 roku?

Osoby, które są uprawnione do emerytury (w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej), renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych), renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kto nie spełni warunków do otrzymania 13. emerytury w 2023 roku?

Niektóre osoby nie będą uprawnione do trzynastej emerytury w 2023 roku. Chodzi tu o osoby, których prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień 31 marca 2023 roku. To właśnie ta grupa osób nie otrzyma dodatkowego świadczenia w postaci 13. emerytury.