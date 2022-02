Twarde Pierniki się bronią, Asta atakuje, a Anwil chce wrócić do wygrywania

Broniących miejsca w czołowej ósemce czeka kolejne trudne zadanie: dziś zagrają na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra. Powrót po kwarantannie okazał się bolesny dla Twardych Pierników, które we wtorek przegrały w Ostrowie różnicą 22 punktów. - Nie zrealizowaliśmy naszych założeń, nie wracaliśmy do obrony, popełnialiśmy sporo prostych strat. Jak popełniasz takie błędy przeciwko takiej drużynie, to się właśnie tak przegrywa - podsumował Michał Samsonowicz.

Czy w Zielonej Górze drużyna zaprezentuje się lepiej? Każdy dzień działa na korzyść drużyny, która dopiero od niespełna tygodnia trenuje znowu w pełnym składzie. W piątek lepiej muszą zagrać podstawowi polscy gracze Twardych Pierników. Aaron Cel i Bartosz Diduszko w Ostrowie trafili tylko dwa rzuty z gry na dziewięć prób.

Zastal gra ostatnio bardzo dobrze, wygrał cztery mecze, nie licząc wpadki w Dąbrowie Górniczej. W ostatniej kolejce rozgromił PGE Spójnię Stargard różnicą 42 punktów, a triple-double zaliczył Nemanja Nenadić (18 pkt, 11 zbiórek, 10 asyst).

Początek meczu Zastal - Twarde Pierniki w piątek o godz. 19.30.