Tych dokumentów nie możesz wyrzucić w 2024 roku - aktualne przepisy. To musicie trzymać w domu [16.04.2024 r.]

Dokumenty to dowody potwierdzające nasze kwalifikacje czy umiejętności, to każde akty prawne, które dokumentują, ze jesteśmy właścicielem nieruchomości czy ruchomości. Do dokumentów zaliczymy tez umowy zawarte z bankiem. Za dokument uznamy również stare rachunki, które potwierdzają, że uregulowaliśmy swoje długi. Które dokumenty trzymać, które wyrzucić? A jak wyrzucić to kiedy?

Warto pamiętać, że jeśli chodzi o przechowywanie dokumentów i rachunków nie ma jednej bezpiecznej daty.

Dla większość rachunków termin ich przechowywania to 3 lata. Jeśli, ktoś nie zgłosi się do nas przez 3 lata że nie zapłaciliśmy np. rachunku za prąd to po 3 latach dług ten się przedawnia. Warto wiedzieć, że czas liczy się do końca roku kalendarzowego, więc jeśli mamy stary rachunek za telefon czy prąd i pochodzi on ze stycznia to możemy do wyrzucić po upłynięciu 3 lat, jednak miną one dopiero 31 grudnia, czyli w tym przypadku niemal po 4 latach.